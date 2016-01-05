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مستندات | رئيس جامعة بنها يمد إجازة نقيب «أطباء الإخوان» الهارب من «قضايا إرهاب»

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مستندات | رئيس جامعة بنها يمد إجازة نقيب «أطباء الإخوان» الهارب من «قضايا إرهاب» مستندات | رئيس جامعة بنها يمد إجازة نقيب «أطباء الإخوان» الهارب من «قضايا إرهاب»

الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها

حصلت وكالة أنباء ONA، على مستندات تفيد، بقيام رئيس جامعة بنها علي شمس الدين، بتمديد إجازة الدكتور أسامة عبد الوهاب، نقيب أطباء القليوبية إبان عهد المعزول محمد مرسي، والهارب خارج ومتهم بقضايا إرهاب، دون سند قانوني.

وقالت مصادر للوكالة، إن الإجراء الطبيعي للموافقة على الإجازات، يتم من خلال مجلس الكلية وأقسامها، التي تحدد الإجازات وفقًا لاحتياجاتها وليس من حق رئيس الجامعة الموافقة على أي إجازات دون الرجوع إلى مجلس الكلية.

وبحسب المستندات، فإن الدكتور أسامة عبد الوهاب، قد تقدم بطلب الإجازة التي تنتهي بتاريخ اليوم 5 يناير 2016، ووافق رئيس الجامعة بالمخالفة للقانون، على مد الإجازة لمدة عام، رغم علمه بهروب القيادي الإخواني خارج .

وكان على شمس الدين رئيس الجامعة، أصدر قرارا بتعيين الدكتور أسامه عبدالوهاب مديرا لمستشفيات بنها الجامعية، منذ عام 2013، والذي اختفى عقب ثورة 30 يونيه، ومتهم في قضايا الإنتماء لجماعة إرهابية محظورة.

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أونا

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