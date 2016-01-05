أمير قطر السابق عاد الى بلاده و"يتعافى بنجاح"

عاد امير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى الى البلاد حيث "يتعافى بنجاح"، بحسب ما أفاد بيان حكومى الثلاثاء، اثر خضوعه فى سويسرا لجراحة جراء كسر فى الرجل تعرض له فى المغرب.

واوضح البيان ان الشيخ حمد المعروف بـ "الأمير الوالد"، عاد الاثنين الى قطر، حيث كان فى استقباله نجله الامير تميم وافراد من الاسرة الحاكمة.

واضاف ان الأمير "بصحة جيدة ويتعافى بنجاح من اصابته فى الرجل".

وكان الامير السابق نقل الى مدينة زوريخ السويسرية فى 26 ديسمبر الماضى اثر تعرضه لكسر فى الرجل اثناء تمضيته عطلة فى منتج شتوى بجبال أطلس فى المغرب.

وخضع الامير لجراحة فى مركز طبى، وامضى بعدها فترة نقاهة. وأفادت وسائل اعلام سويسرية فى حينه ان تسع طائرات على الاقل تعود للأسرة القطرية الحاكمة، وصلت الى زوريخ بعيد نقله إليها.

وقال المركز فى حينه أن الأمير خضع لجراحة فى الحوض الأيسر.

ونشر الشيخ جوعان نجل الامير حمد، صورة عبر حسابه الخاص على موقع تويتر الاثنين، تظهر الامير حمد جالسا على كرسى متحرك، وخلفه الامير تميم وعدد من افراد الاسرى، يرجح انها ملتقطة فى المطار.

وارفقت الصورة بتعليق "أنورت بقدومك الدار... والحمدلله على سلامتك".

وتولى الامير حمد الذى بلغ الرابعة والستين فى الاول من يناير، الحكم العام 1995 حتى العام 2013 حين اعلن فى يونيو، تنحيه لصالح نجله الامير تميم.

>