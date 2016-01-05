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بازل: انتقال النني؟ هذا كل ما يمكننا قوله حتى هذه اللحظة

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بازل: انتقال النني؟ هذا كل ما يمكننا قوله حتى هذه اللحظة بازل: انتقال النني؟ هذا كل ما يمكننا قوله حتى هذه اللحظة

أعلن بازل السويسري رحيل لاعبه محمد النني عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، قبل ساعات من إتمام انتقال اللاعب المصري لأرسنال.

معظم التقارير الصحفية في إنجلترا وسويسرا تؤكد انضمام محمد النني إلى أرسنال، وأن استخراج تصريح العمل هو الخطوة الأخيرة المتبقية للإعلان عن الصفقة.

ومن المفترض وصول النني إلى العاصمة الإنجليزية لندن اليوم الثلاثاء لإنهاء إجراءات انتقاله إلى أرسنال، حسب تقرير صحيفة دايلي ستار.

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وأفاد النادي السويسري عبر موقعه الرسمي أن النني غاب عن مران الاثنين والثلاثاء لانشغاله بالانتقال لفريق آخر في الأيام القليلة المقبلة.

ونشر بازل تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر ذكر فيها "يمكننا أن نؤكد أن النني لا يتواجد حاليا في تدريبات الفريق لإنهاء إجراءات رحيله لفريق آخر، هذا كل ما يمكننا قوله حتى هذه اللحظة".

لم يحدد بازل اسم أرسنال، وسط تقارير إنجليزية تفيد بأن المدفعجية سيعلنون إتمام صفقة النني رسميا خلال ساعات.

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من جهته استعد بازل لمغادرة لاعب منتخب بضم لاعب الوسط السويدي ألكسندر فرانسون يوم السبت ليكون بديلا للنني الذي يقترب من الانضمام للمدفعجية.

جدير بالذكر أن النني حصد لقب الدوري السويسري في السنوات الثلاثة التي لعبها بقميص الفريق.

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