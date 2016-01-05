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18 يناير.. الاستماع لأقوال هشام جنينة فى اتهامه بإهانة القضاء

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18 يناير.. الاستماع لأقوال هشام جنينة فى اتهامه بإهانة القضاء 18 يناير.. الاستماع لأقوال هشام جنينة فى اتهامه بإهانة القضاء

>حدد قاضى التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، جلسة 18 يناير للاستماع لأقوال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينة، فى البلاغ المقدم ضده من وزير العدل أحمد الزند، لاتهامه يإهانة السلطة القضائية.

وقرر قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، صرف الإعلامى وائل الإبراشى، على ذمة التحقيقات فى البلاغ.

وحضر "الإبراشي" إلى دار القضاء العالى برفقة اثنين من المحامين، للإدلاء بأقواله حول كواليس الحلقة التى ظهر فيها المستشار هشام جنينة ببرنامج العاشرة مساءً المذاع على قناة دريم الفضائية.

وتقدم الزند بالبلاغ عقب استضافة الإبراشى لهشام جنينة، فى برنامجه المذاع على فضائية "دريم" في نوفمبر 2014، واستمع قاضى التحقيق لأقوال مدير قنوات دريم، الذى أكد أن عمله إداريًّا وليس له علاقة بمحتوى البرنامج الذي يقدمه الإبراشي.

واستمع قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة أمس الاثنين، إلى أقوال المحامى بالنقض صالح الدرباشى، مقدم البلاغ نيابةً عن الزند، الذى زعم أن جنينة يواجه اتهامات بإهانة السلطة القضائية، والسب والقذف في حق الزند، من خلال ادعائه أثناء استضافته في برنامج "العاشرة مساء" في شهر نوفمبر قبل الماضي، أنه وزير يؤثر على القضاء وهناك إهدار للأحكام القضائية.

وكان المستشار أحمد الزند، تقدم ببلاغ إلى النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، ضد جنينة، لتهمه فيه بالسب والقذف العلني لقضاة من خلال مقابلة تلفزيونية أجراها الإبراشي مع جنينة أول شهر نوفمبر 2014.

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قاضى التحقيق يستمع لأقوال الإبراشى فى اتهام الزند لهشام جنينة بالسب والقذف
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