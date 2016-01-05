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بنك التعمير والإسكان يحدد 2 فبراير لسحب مقدمات حجز المرحلة الثانية لـ"دار مصر"

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بنك التعمير والإسكان يحدد 2 فبراير لسحب مقدمات حجز المرحلة الثانية لـ"دار مصر" بنك التعمير والإسكان يحدد 2 فبراير لسحب مقدمات حجز المرحلة الثانية لـ"دار مصر"
أعلن المهندس محمد الألفى، العضو المنتدب للشئون الهندسية والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، أنه تم تحديد موعد 2 فبراير المقبل لسحب مقدمات حجز المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط، وذلك لمن لم يحالفهم الحظ فى القرعة المقرر إجراؤها غدا الأربعاء.

وأضاف المهندس محمد الألفى، فى تصريحات صحفيه له أنه سيتم إجراء القرعة بمدينة القاهرة الجديدة على الوحدات المتبقية بعد استيعاب كافة الحاجزين غير الفائزين من المرحلة الأولى طبقاً لما جاء بكراسة الشروط.

وأوضح أن الحاجزين الذين سبق لهم سداد مبلغ جدية الحجز بالقرعة المعلن عنها خلال الفترة من 11/10/2015 إلى 5/11/2015، وتنطبق عليهم شروط الحجز، ولم يحصلوا على الوحدة السكنية عند إجراء القرعة، ولم يقوموا بسحب مقدمات الحجز، يسمح لهم بالتقدم للحجز بالقرعات القادمة التى سيتم الإعلان عنها تباعاً، ويمكنهم فتح حساب خاص تحت مسمى "الحساب المميز لحجز وحدات القرعة"، وذلك لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده.

وأشار إلى أن العملاء الذين سيقومون بفتح "الحساب المميز لحجز أراضى القرعة" يمكنهم التمتع بالعديد من المميزات وتشمل : الحصول على عائد مميز على مبلغ جدية الحجز طبقا لمدة الإيداع، وأيضا يمكنهم الحصول على كراسة الشروط بدون مقابل، كما يحق لهم التقدم بالحجز لوحدات بذات المدينة السابق التقدم لها إذا كانت متاحة بالقرعة القادمة، كذلك يمكنهم التقدم بالحجز لوحدات بأى مدينة أخرى بالمدن المتاحة بالقرعة الجديدة، إذا انطبقت عليهم شروط التقدم لتلك المدينة الجديدة، مضيفا أنه يتم التقدم للحجز خلال ساعات العمل الرسمية للبنك بشرط وجود كامل مبلغ جدية الحجز وعدم السحب منه ويستكمل فى حالة زيادة مقدم الحجز الجديد، مشيرا إلى أنه يرجى التقدم لفروع البنك التى تم فيها سداد مبلغ جدية الحجز، أيام العمل الرسمية، للتوقيع على الإقرار والنموذج المعد لذلك، وفتح حساب مميز لتحويل مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر.

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مصر 365

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