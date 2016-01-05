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بهاء أبو شقة يحصل على أعلى الأصوات فى رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب لوفد

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بهاء أبو شقة يحصل على أعلى الأصوات فى رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب لوفد بهاء أبو شقة يحصل على أعلى الأصوات فى رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب لوفد
قال عمر أبو اليزيد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه تم إجراء تصويت بين أعضاء الهيئة البرلمانية حول رئاسة الكتلة، والذى يتنافس عليها 5 مرشحين، مشيرا إلى أن بهاء أبو شقة حصل على 21 صوتا، وطلعت السويدى على 16 صوتا، واللواء صلاح شوقى، على 14 صوت، ومحمد عبده على صوتين، وانسحب نافع هيكل.

وأوضح عمر أبو اليزيد فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن كلا من أبو شقة والسويدى وصلاح شوقى سيتم اختيار أحدهم خلال اجتماع الهيئة العليا، ومن المحتمل اختيار بهاء أبو شقة ريئسا للهيئة البرلمانية.

ومن المقرر أن تستقر الهئية العليا للحزب على أحد الأسماء الثلاثة التى حصلت على أعلى الأصوات خلال اجتماع الهيئة البرلمانية.

بدء اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بحضور السيد البدوى

السيد البدوى يجتمع مع محمد عبده لمناقشة اختيار رئيس الكتلة البرلمانية

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