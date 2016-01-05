أمن البحيرة ينجح فى القبض على خلية إرهابية تضم 5 من أخطر العناصر الإخوانية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، منذ قليل، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط أخطر خلية إرهابية تضم 5 من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية بحوش عيسى .

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث حوش عيسى برئاسة الرائد فتحى المنياوى بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة مفادها قيام 5 من كوادر الإخوان أدمن العديد من صفحات الإخوان الإرهابية التى قامت بنشر صور ضباط وأفراد الشرطة وحرضت على قتلهم، وأضافت التحريات عن قيام أعضاء تلك الخلية بالتحريض ضد الدولة وتوزيع منشورات ونشر فيديوهات تسىء للدولة وحشد أعضاء الجماعة للقيام بأعمال عنف خلال ذكرى ثورة 25 يناير المقبلة .

تم عرض المعلومات على اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة والذى وجه بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى والعميد خالد عبد الحميد رئيس قسم المباحث الحنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث والرائد فتحى المنياوى رئيس مباحث مركز حوش عيسى بالاشتراك مع فريق آخر من أكفأ ضباط فرع الأمن الوطنى أشرف عليه مفتش فرع الأمن الوطنى بالبحيرة لسرعة ضبط أعضاء تلك الخلية الإرهابية .

تم إعداد مأمورية مكبرة بالاستعانة بـ 5 مجموعات قتالية لاستهداف عناصر الخلية وتمكن ضباط المباحث بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن الوطنى من ضبط أعضاء تلك الخلية الإرهابية وهم كل من "محمد. ع "، " أحمد.ى"،"عمر.خ"،"عاصم.ن"، "أحمد.ز" وبحوزتهم كمية من المنشورات المحرضة ضد الدولة وصور المعزل مرسى وبانرات وشارات رابعة وأقنعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 169 إدارى حوش عيسى لسنة 2016 وجار العرض على النيابة.

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