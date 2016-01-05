محافظ الاسماعيلية يستقبل ممثل السفارة الكويتية والمدير العام لمنظومة "عين"

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، وفدا من ممثلى السفارة الكويتية بالقاهرة، ضم كل من المهندس جمال الرفاعى المدير العام لمنظومة "عين" الكويتية للتراسل الإلكترونى، يرافقه عبد الرحمن المعود ممثلا عن السفارة الكويتية.

ويأتى اللقاء، الذى حضرة المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، بهدف بحث سبل التعاون فيما بين المنظومة الكويتية والمحافظة، لتنظيم عدد من الندوات التوعية التى تهدف إلى تطويع التقنيات الحديثة لخدمة اللغة العربية ومواكبة التكنولوجيا الحديثة للتراسل الألكترونى وتبادل ودعم الخبرات بين الجانبين.

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