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محلل سياسى كويتى يتوقع خطوات تصعيدية خليجية جديدة ضد النظام الإيرانى

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محلل سياسى كويتى يتوقع خطوات تصعيدية خليجية جديدة ضد النظام الإيرانى محلل سياسى كويتى يتوقع خطوات تصعيدية خليجية جديدة ضد النظام الإيرانى
توقع المحلل السياسى الكويتى، خميس العجمى، مزيداً من الخطوات التصعيدية من جانب الدول العربية والخليجية، ضد النظام الإيرانى، قائلا: "النظام الإيرانى متهم من جميع الجهات سواءً من الدول الغربية، أو العربية، لأن هذا النظام لم يعد محل ثقة فى العمل الدبلوماسى، وتحديداً بعد اعتداء المتظاهرين الإيرانيين على السفارة فى طهران".

وقال "العجمى" خلال مداخلة هاتفية له على قناة "الغد العربى" ، مع الإعلامى خالد عاشور، إن الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية يوم الأحد المقبل، سيناقش توفير حماية كبيرة لكل البعثات الدبلوماسية، وأن تكون محل تقدير واحترام، وتابع: "الكويت ترفض الاعتداءات التى حدثت على سفارة السعودية فى طهران من جانب المتظاهرين الإيرانيين، لكون المملكة تعد دولة ذات ثقل كبير فى المنطقة العربية".

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مصر 365

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