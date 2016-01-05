الوليد بن طلال على تويتر: رفضنا لقاء سفير إيران وألغينا كافة المشاريع هناك

أعلن الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، رفضه مقابلة السفر الإيرانى، مؤكدا أنه قرر وقف رحلات الطيران وإلغاء كافة المشاريع والاستثمارات فى إيران.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال بن طلال عبر حسابه الرسمى على تويتر: "رفضنا طلب سفير إيران للمقابلة.. وأوقفنا رحلات flynas من وإلى إيران.. وألغينا دراسة كل المشاريع والاستثمارات فى إيران".
وكانت العلاقات السعودية ـ الإيرانية قد توترت بعد تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام فى القيادى الشيعى نمر باقر النمر، وتم على آثرها حرق واقتحام سفارة المملكة فى طهران.
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