بالصور.. حملة مكبرة لإزالة المراسى والمعديات المخالفة بكفر الشيخ والبحيرة

ترأس محمد الصيرة وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، اليوم الثلاثاء، حملة مشتركة بين محافظتى كفر الشيخ والبحيرة لإزالة المراسى والمعديات والقوارب المخالفة بنهر النيل، والمرور على المراكب والمعديات المتواجدة بنهر النيل فرع رشيد، للتأكد من مدى سلامتها وصلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الفنية وصلاحية التراخيص الممنوحة لها، رافقه على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، واللواء إيهاب نوار مساعد مدير امن البحيرة، والعميد رأفت النجار رئيس مباحث البحيرة، والمقدم عمر قنديل والنقيب محمد هشام ممثلى النقل النهرى .

جاءت الحملة بناء على تكليفات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بإزالة المراسى والمعديات المخالفة بنهر النيل بالتعاون مع محافظة البحيرة .

وقال الصيرة: إن الحملة أسفرت عن التحفظ على عدد (4) مراكب بدون ترخيص وسوف تستمر الحملات على طول ضفاف النيل، حتى القضاء على المراسى والمعديات المخالفة بنهر النيل فرع رشيد بالتنسيق مع محافظة البحيرة والجهات المعنية .

فيما صرح محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم إخطار وزارة النقل بتفعيل اختصاصها طبقاً للقانون، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووقف المخالف فوراً، مع مراجعة جميع التشريعات المنظمة، لافتاً الى أن إصدار تراخيص معديات النيل بين المحافظتين أو إلغائها حق أصيل لوزارة النقل.

جدير بالذكر أن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة السكرتير العام لمراجعة واستخراج التراخيص وتحديد آليات الرقابة والمتابعة وحصر المراسى والمعديات والقوارب المخالفة وفحصها من الناحية الفنية، والقانونية، وحظر تشغيل المخالف منها، وفرض آليات جديدة لضمان عدم تكرار حوادث الغرق بنهر النيل وتطبيق القانون من خلال إجراءات فورية صارمة، وذلك بالتعاون مع شرطة المسطحات والملاحة والنقل النهرى.

جاء ذلك أثناء الاجتماع المشترك بين محافظتى كفر الشيخ والبحيرة يوم الأحد الماضى، لبحث تداعيات حادث غرق معدية سنديون بمركز فوه، الذى وقع مساء الخميس الماضى، وراح ضحيته 15 شخصا غرقا فى نهر النيل .

أكد اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير 26 محضرا لمعدية مخالفة بدون تصريح بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، منهم 15 مركبا بمركز المحمودية محافظة البحيرة، و11 معديات أخرى بزمام مركزى دسوق ومطوبس وفوه لمخالفتهم شروط الأمن والسلامة، وذلك خلال حملات أمنية مكثفة لضبط المراكب والمعديات المخالفة، تعمل بدون تصاريح فى نهر النيل على جانبى محافظتى البحيرة وكفر الشيخ.

وقال شلبى إنه تم الاستعانة بقوات الإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائية والأجهزة التنفيذية بمجالس المدن بدسوق وفوه ومطوبس والمحمودية، وأنه تم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الموقف القانونى تجاه المراكب والمعديات المخالفة.

وأضاف مدير أمن كفر الشيخ، أن الحملات مستمرة على المراكب والمعديات المخالفة بالاشتراك مع محافظة ومديرية أمن البحيرة والأجهزة المختصة، لإزالة المراسى والمعديات والقوارب المخالفة بنهر النيل، والمرور على المراكب والمعديات المتواجدة بنهر النيل فرع رشيد، للتأكد من مدى سلامتها وصلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الفنية وصلاحية التراخيص الممنوحة لها، تجنباً لوقوع أى حادث حفاظاً على سلامة المواطنين.



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