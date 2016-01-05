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بالصور والفيديو.. المحافظ ومدير الأمن ينهيان الصلح بين عائلتى النخيلة بأسيوط

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بالصور والفيديو.. المحافظ ومدير الأمن ينهيان الصلح بين عائلتى النخيلة بأسيوط بالصور والفيديو.. المحافظ ومدير الأمن ينهيان الصلح بين عائلتى النخيلة بأسيوط
تمكنت لجنة المصالحات، اليوم، الثلاثاء، من إتمام عملية الصلح بين عائلتى الشلاتيت والشاذلية بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج على خلفية خصومة ثأرية بينهما.
>اليوم السابع -1 -2016

جاء ذلك بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، واللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، واللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية مدير فرع الأمن العام، واللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية والعميد أشرف رياض، رئيس فرع الأمن العام والشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.
>اليوم السابع -1 -2016

وقال المهندس ياسر الدسوقى: "نقف إجلالا واحتراما لكل من ساهم فى مباركة هذا الصلح بين العائلتين"، مشيرا إلى ضرورة التصدى لهذه الموروثات البالية التى تساهم فى تأخير عملية التنمية الشاملة التى تبدأ من الإنسان.
>اليوم السابع -1 -2016

وأضاف محافظ أسيوط أن قرية النخيلة التى خرج منها رجال ساهموا فى تاريخ من بينهم مؤلف النشيد الوطنى محمد يونس القاضى، والشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل، التى تعتبر من القرى التى تتميز بنخبة متعلمة قادرة على أن تكون بداية إنهاء هذه العادة السيئة لافتا إلى أنه مستعد لحضور أى صلح يتم التوفيق فيه بين العائلات فى محافظة أسيوط.
>اليوم السابع -1 -2016

وأشار اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إلى أن التنسيق جارى مع لجنة المصالحات لعقد أى مصالحة على مستوى المحافظة مشيدا برجال العائلتين الذين سعوا لإتمام الصلح، وقال إن الخصومات الثأرية المنتشرة فى الصعيد يجب أن تنتهى ويتم وضع حد لها باعتبارها من عادات الجاهلية التى نهانا عنها الإسلام مؤكدا على تطبيق القانون وتحقيق الأمن.

فيما أكد الشيخ محمد العجمى، رئيس لجنة مصالحات المحافظة أن المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط واللواء عبد الباسط دنقل، مدير الأمن يدعمون كافة التوجهات نحو إتمام المصالحات فى أسيوط لافتا إلى حضورهما صلحا منذ يومين بين قريتى الغريب والخوالد بساحل سليم ورعايتهما لصلح يتم فى ديروط اليوم.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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