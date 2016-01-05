بالصور.. محافظ بنى سويف يتفقد مخزن آثار إهناسيا والمستشفى المركزى

طالب محافظ بنى سويف المهندس شريف حبيب، بضرورة العمل على إيجاد حلول غير تقليدية للتعامل مع القضايا والملفات التى تمس المواطنين، وبصفة خاصة فى القطاعات الخدمية والحيوية التى يتعامل معها المواطن بصفة يومية من تعليم وصحة وصرف صحى ومياه ونظافة وغيرها.

وأشار إلى أهمية التواصل مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة لتحديد آلية التنسيق فى مختلف المجالات والقطاعات لخدمة الصالح العام وتقديم خدمة مميزة للمواطن.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة إهناسيا، اليوم الثلاثاء، حيث كان فى استقباله المحاسب خالد عويس رئيس المدينة والنائبان على بدر ومحمد كساب عضوا مجلس النواب عن دائرة إهناسيا، فضلا عن وكيل وزارة الصحة د.جمال الجوهرى، ورئيس شركة مياه الشرب المهندس سعيد نشأت.

تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى إهناسيا المركزى، التى تتضمن عملية إحلال وتجديد تقوم به الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث أوضح وكيل الوزارة أنه تم نقل العيادات الخارجية لمدينة الحرفيين القديمة، مع الاحتفاظ ببعض الأقسام بداخل المستشفى مؤقتاً مثل الحضانات والكلى الصناعى وعمليات الطوارئ، مشيرا إلى تكلفة الإنشاءات والمبانى الخاصة بعملية الإحلال والتجديد تقدر بمبلغ 74 مليون، فيما تقوم وزارة الصحة بأعمال التجهيز والمعدات والأجهزة.

كما تفقد المحافظ مبنى مجمع الخدمات الاجتماعية التابع لمديرية التضامن الاجتماعى، حيث قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة رئيس المدينة لتقييم أداء المجمع وبيان مدى الاستفادة الفعلية من أنشطته وخدماته، التى تشمل مشغل وحضانة ومكتبة وصالة ألعاب رياضية وغيرها، خاصة أن المجمع كان من ضمن الأماكن المقترحة سابقاً لنقل بعض أقسام مستشفى إهناسيا المركزى إليها.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مخزن الآثار بمدينة إهناسيا، حيث طالب المحافظ بعمل جرد لمحتويات المخزن وإعداد قاعدة بيانات عن الآثار الموجودة به وتحديد نوع وتاريخ الأثر وقيمته التاريخية، ودراسة مدى إمكانية استغلال هذه الآثار فى إنشاء متحف لهذه الآثار، التى تضم حفائر وأحراز وتماثيل، وغيرها خاصة مع السمعة والمكانة التاريخية لإهناسيا التى كانت عاصم مصر فى الأسرتين التاسعة والعاشرة فى العصر الفرعونى.

عقب ذلك توجه المحافظ لزيارة وحدة صحة الأسرة بقرية ميانة، حيث تفقد أقسام: الطوارئ، والصيدلية، والمعمل، وتنظيم الأسرة، وطالب برفع كفاءة الوحدة لتقديم خدمة طبية جيدة لأهالى القرية، واستمع لمطالب المواطنين، التى تضمنت مشكلة المدرسة الابتدائية القديمة والصرف الصحى، ووعد المحافظ بدراسة هذه المطالب مع الجهاز التنفيذى وعضوى مجلس النواب وتشخيص هذه المشاكل ووضع الحلول المقترحة لها.

كما تفقد المحافظ موقع هبوط خط الصرف الصحى بشارع المرور لإيجاد حل جذرى لهذه المشكلة، ويتيح نقل هذه الفرعة لموقع آخر لتفادى حدوث طفح بالمساكن الواقعة بالشارع، حيث أوضح رئيس المدينة أنه تم عرض الموضوع على المحافظة، وإرسال خطابات ارتباط لشركة المقاولون لتحمل المحافظة قيمة المستخلصات المعتمدة من هيئة مياه الشرب، وقامت الشركة بمعاينة الموقع ودراسته وإعداد تصميم مقترح، وتم عرض المقترح على الهيئة، وجار حاليا دراسته بمعرفتها لاتخاذ القرار النهائى فى هذا الشأن.

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