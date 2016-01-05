بالصور.. محافظ سوهاج يسلم 7 جمعيات أهلية منحة بقيمة 7 ملايين جنيه

سلم الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج 7 عقود بقيمة 7 ملايين جنيه لسبع جمعيات بسوهاج، بواقع مليون جنيه لكل جمعية كمنحة من الصندوق الاجتماعى بسوهاج.

جاء ذلك بحضور طاهر عبد الرحمن مدير مكتب الصندوق الاجتماعى بالمحافظة، الدكتور ميس مصطفى رئيس وحدة التنمية المجتمعية، وأحمد وائل عبد الحميد رئيس المتابعة الميدانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة السيد المحافظ بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، حيث تم تسليم المنح لجمعيات "الحبيب الصادق، وجمعية السوالم لتنمية الثروة الحيوانية اللتين تعملان فى مجال محو الأمية، وجمعية حقوق إنسان الخير، وجمعية نور الإيمان، وجمعية بدلى لتنمية المجتمع بمشطا الذين يعملون فى مجال مشروعات البيئة، وجمعية تنمية المجتمع وذوى الاحتياجات الخاصة، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل اللتين تعملان فى المشروعات الصحية".

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وأكد المحافظ أهمية مشاركة المجتمع المدنى للحكومة عامة والمحافظة خاصة لتقديم الخدمة المتكاملة لأبناء سوهاج، لأنهم المستفيد الأول من خلال توفير فرص العمل اللازمة وتشغيل أكبر عدد من الشباب.

ومن جانبه أكد طاهر عبد الرحمن أن عدد الجمعيات العاملة فى مجال الإقراض المتناهى الصغر بسوهاج مع الصندوق الاجتماعى بلغ 15 جمعية خلال عام 2015م، تم من خلالها صرف عدد 14 ألفا و165 مشروعا بقيمة 85 مليونا، و496 جنيها لتوفير 15.582 فرصة عمل، وقام الصندوق بإتاحة منح للجمعيات فى عدد من المراكز لتشغيل الشباب بنحو 63 مليونا و700 ألف جنيه لـ62 جمعية، حيث استفاد من المشروعات 5.716، فيما يعادل 1 مليون و953 ألفا و933 شخصا.

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وأضاف أن الصندوق قام بتمويل 7 مشروعات فى مجال الإشغال العامة بإجمالى تمويل 93.125.000 جنيه، وتم منح قروض مباشرة لعدد 122 من العملاء بقيمة 15.074.015 جنيها من خلال الصرف المباشر من مكتب الصندوق خلال عام 2015م، كما تم منح قروض لمشروعات صغيرة لعدد 463 من العملاء بقيمة 105.877.291 جنيها من خلال البنوك خلال العام الماضى أيضا.

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كرم محافظ سوهاج 25 من الفائزين فى المسابقة السياحية التى نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة الداخلية بسوهاج والإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة فى "التصوير الفوتوغرافى، الرسم، والأبحاث الثقافية التاريخية"، وتم منحهم جوائز مالية وشهادات تقديرية، كما تم تكريم الطالبة أروى محمود شعبان بالمرحلة الإعدادية بمدرسة الإعدادية الحديثة بنات لاكتشافها سر التحنيط البيولوجى فى الكائنات الحية.

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وأوضح المحافظ أن المسابقة تقدم لها العديد من المتسابقين بغرض الاهتمام بالآثار المصرية والترويج للسياحة داخل سوهاج، وأن قيمة هذه المسابقة فى تحفيز الطلاب على معرفة الآثار والشخصيات التاريخية والتعرف عليها، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم رحلات مجانية للطلاب للتعرف على آثار ومعالم المحافظة.



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