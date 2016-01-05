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«صلاح عبدالبديع» يطالب وزير الداخلية بإنشاء قسم شرطة بمدينة منيالقمح

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«صلاح عبدالبديع» يطالب وزير الداخلية بإنشاء قسم شرطة بمدينة منيالقمح «صلاح عبدالبديع» يطالب وزير الداخلية بإنشاء قسم شرطة بمدينة منيالقمح

النائب محمد صلاح عبد البديع

تقدم الدكتور محمد صلاح عبدالبديع، عضو مجلس النواب عن دائرة منيالقمح، بطلب إلى اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، لإنشاء قسم شرطة بمدينة منيالقمح.

وقال عبدالبديع، فى طلبه، إن مركز منيالقمح تعداد سكانه يقترب من مليون ويضم ما يقرب من 100 قرية بالاضافة الى التوابع والعزب، وإن ضغط العمل زاد على مركز شرطة منيالقمح، مطالبا الوزير بضروة إنشاء القسم ليكون مختصا بالعمل لمدينة منيالقمح والقري التابعة للمدينة مثل الولجا والمحمدية والجديدة وكفر الصعيدي.

وأوضح عبدالبديع، أن إنشاء القسم سيساهم فى رفع الحالة الأمنية ومواجهة البؤر الاجرامية أسوة بمركز فاقوس والذي يوجد فيها قسم شرطة لمدينة فاقوس ومركز شرطة ايضا.

وأشاد عبدالبديع بدور وزارة الداخلية فى حفظ الامن والامان وتقديم التضحيات والشهداء من أجل الحفاظ على استقرار الوطن.

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