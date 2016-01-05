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نشرة ONA للفضائيات| قناة ONTV للمنوعات.. وانطلاقة جديدة لـ«دريم».. وCBC اكسترا تقدم تغطية خاصة لأعياد الميلاد

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نشرة ONA للفضائيات

نشرة ONA للفضائيات

كتبت: إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

أعلنت مصادر مقربة من رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أن قنوات «ONTV» ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة عن الهيكل الخاص لبرامجها الجديدة خلال 2016، سيكون لـ «ONV» ترددان، منهما تردد مخصص للبرامج السياسية بنجومها من الإعلاميين جابر القرموطي ويوسف الحسيني وليليان داوود، للحفاظ على هوية القناة كواحدة من أهم المنابر السياسية التى تعرض الآراء المختلفة بجرأة وشجاعة..للمزيد

ONTV

ONTV

 

كشف دكتور محمد خضر رئيس قناة دريم في تصريح خاص لوكالة «ONA»، عن موعد الانطلاقة الجديدة للقناة وتغيير اللوجو، والتي ستبدأ يوم الجمعة المقبل 8 يناير، معربًا عن أمنيته في أن الانطلاقة الجديدة للقناة ستعيد شاشة دريم إلى المنافسة بشكل جديد..للمزيد

 

دريم

دريم

 

تقدم قناة «سي بي سي إكسترا»، غدًا الأربعاء، تغطية لاحتفالات ليلة عيد الميلاد على الهواء مباشرة وبث مباشر من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لقداس عيد الميلاد، والذي يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية..للمزيد

 

سي بي سي اكسترا

سي بي سي اكسترا

 

قال الإذاعي أحمد الطاهري، مُقدم برنامج “مانفيستو”، المقرر بثه الخميس بعد المقبل، الموافق الـ 14 من يناير الجاري، على الراديو 9090، في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء ONA :” إن برنامجه أسبوعي، كما أنه من المقرر أن يُذاع لمدة ساعتين “..للمزيد

الإذاعي أحمد الطاهري

 

تستضيف الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج ” كلام تاني”، المذاع على شاشة فضائية دريم، الجمعة المُقبلة، الإعلامي أحمد المسلماني، للترحيب بعودته إلى الشاشة ببرنامجه الشهير ” الطبعة الأولي”، وتأتي استضافة “المسلماني”، بالتزامن مع الانطلاقة الجديدة للقناة، وللحديث معه عن تطورات الساحة العربية، ورؤيته السياسية للأحداث، والمشهد العربي الدولي..للمزيد

الإعلامي احمد المسلماني

 

أكد أكرم ألفي، رئيس قطاع الأخبار بقناة TEN، والمشرف على برنامج ” في أسبوع”، في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء ONA، إنه قد تم مدّ البرنامج إلى 3 ساعات، والذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، كما أنه سيتم إدخال فقرة جديدة بالبرنامج ستكون منوطة بتغطية البرلمان، حيث سيتم استضافة مايقرب من 4 إلى 5 نواب، لمناقشة أهم القضايا التي تم طرحها خلال جلسات البرلمان..للمزيد

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أونا

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