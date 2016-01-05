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اخبار فلسطين اليوم.. عريقات يحذر من جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى

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اخبار فلسطين اليوم.. عريقات يحذر من جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى اخبار فلسطين اليوم.. عريقات يحذر من جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى
ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، حذر صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وجرائمها بحق الشعب الفلسطينى ومخططاتها الرامية لإبقاء فلسطين خارج إطار خارطة الجغرافيا بالمنطقة لمدة 100عام قادمة، مطالبا بمشروع عربى يضمن إبقاء فلسطين ضمن خارطة التشكيل الجديد للمنطقة.

وأكد عريقات على أهمية عضوية فى مجلس الأمن الدولى كداعم أساسى للقضية الفلسطينية، مضيفا أن هناك تنسيق كبير مع مصر لضمان إعادة فلسطين لخارطة جغرافيا المنطقة، كما أن مصر تضطلع بدور كبير من خلال اللجنة العربية التى شكلتها قمة شرم الشيخ فى مارس الماضى، والمعنية بالتنسيق والمشاورات فيما يتعلق بالتحرك نحو مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده الدكتور صائب عريقات عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية اليوم بالقاهرة، حيث بحثا تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والتحركات العربية والدولية من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

ومن اخبار فلسطين اليوم، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصاعد الممارسات الممنهجة للإحتلال الإسرائيلى ضد ذوى الشهداء، والاقتحامات المتواصلة لبيوتهم وإغلاقها وهدمها وتشريدهم منها، واصفة ذلك بأنه "عمل جبان يشكل أساس الرؤية الصهيونية القائمة على الإرهاب والقتل".

وقالت الجبهة الشعبية إن قيام الاحتلال باقتحام منازل الشهداء من عائلة أبو جمل ، والشهيد بهاء عليان بالقدس المحتلة وإغلاقها بالباطون تمهيدا لهدمها هو جزء لا يتجزأ من هذه السياسة الصهيونية الإجرامية والانتقامية ضد شعبنا ، وتأتى فى إطار محاولاته الحثيثة لإجهاض الانتفاضة عبر الضغط على ذوى الشهداء بهدف ضرب الحاضنة الشعبية الفلسطينية ، والوصول بهم إلى درجات اليأس والإحباط ، وهو ما لن ولم يتحقق".
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