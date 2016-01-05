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أخبار المغرب اليوم.. الرباط تمسك العصا من الوسط بالأزمة السعودية الإيرانية

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أخبار المغرب اليوم.. الرباط تمسك العصا من الوسط بالأزمة السعودية الإيرانية أخبار المغرب اليوم.. الرباط تمسك العصا من الوسط بالأزمة السعودية الإيرانية
ركزت أخبار المغرب اليوم، على تداعيات الأزمة الإيرانية المتتالية، خاصة بعد إعلان عدد من الدول العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران أو التخفيف من تمثيلها الدبلوماسى، حيث اختارت المغرب أن تمسك العصا من الوسط ويطالب الجانبين بالحكمة لحل هذه الأزمة.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم، تقارير أخرى تتسأل فيها هل ستقدم الرباط على قطع علاقتها مع إيران، بعد أن أعلنت كل من البحرين والسودان قطع علاقاتهما معها وتخفيض الإمارات مستوى الدبلوماسي، فى الوقت الذى اتجهت الأنظار إلى باقى حلفاء السعودية، ومنهم المغرب، حول الخطوة المتوقعة منهم.

فالتطورات الأخيرة أظهرت أن الموقف المغربي، كما عبرت عنه وزارة الخارجية والتعاون، بالدعوة إلى تغليب الحكمة مخافة تدهور الأوضاع أكثر، أقل مستوى مما عبّرت عنه دول عربية حليفة للسعودية.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، ما ذكرته تقارير فرنسية حول أن المغرب يعتبر حاليا إحدى الوجهات المفضلة للمتقاعدين الفرنسيين.

وأوضحت التقارير أن أكثر من 60 ألف متقاعد فرنسى اختاروا الاستقرار بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزة مختلف المميزات التى يتوفر عليها المغرب، ومن بين هذه المميزات، القرب من فرنسا (أقل من ثلاث ساعات طيران) ومناخ الأمن الذى يسود البلاد، فضلا عن إمكانية اندماج هؤلاء المتقاعدين بسهولة فى المجتمع المغربي، خاصة بفضل اللغة.
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مصر 365

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