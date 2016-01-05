أخبار سوريا اليوم.. تقدم قوات سوريا الديمقراطية المعارضة فى محافظة الرقة

تناولت أخبار سوريا اليوم، تصريحات وزارة الخارجية الروسية أن هناك احتمالا كبيرا باستخدام تنظيم داعش الإرهابى أسلحة كيماوية فى سوريا، كما ألقت الضوء على أعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن سوريا دمرت مخزونها المعلن عنه من الأسلحة الكيميائية بالكامل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن هناك احتمالا كبيرا باستخدام تنظيم داعش الإرهابى أسلحة كيماوية فى سوريا، وذلك وفق ما أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها اليوم.

كما قال العقيد طلال سلو المتحدث باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية ( معارضة مسلحة قوله "إن القوات حققت تقدما فى مواجهة تنظيم داعش فى محافظة الرقة لتعزز مكاسبها قرب معقل التنظيم المتشدد فى سوريا". وأضاف سلو " إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على العديد من القرى والمزارع القريبة من مدينة عين عيسى على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الشمال من مدينة الرقة". كما نقلت عن مصادر للمعارضة السورية ، قولها " إن التحالف سيطر على 6 قرى ومزارع، فيما قتل العشرات من الجانبين فى اشتباكات خلال الأيام الماضية". وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية الشهر الماضى على سد مهم لتقطع طرق إمداد رئيسية عن التنظيم على ضفتى نهر الفرات، وكان التحالف قد انتزع عين عيسى من قبضة تنظيم داعش فى يوليو الماضى - حسب القناة - ، ويضم التحالف كلا من وحدات حماية الشعب الكردية وفصائل بينها جيش الثوار وجيش الصناديد المؤلف من قبائل عربية وجماعة من الأشوريين المسيحيين.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن سوريا دمرت مخزونها المعلن عنه من الأسلحة الكيميائية بالكامل، بعد أكثر من عامين من عقد اتفاق مع روسيا، تلتزم فيه الأخيرة بالتخلص من مخزون سوريا من تلك الأسلحة.

وقال المتحدث باسم المنظمة لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن "100% من الأسلحة الكيميائية السورية تم تدميرها".

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