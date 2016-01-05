أخبار الأردن اليوم.. عمان تساند السعودية فى مواجهة إيران

ركزت أخبار الأردن اليوم، على ما قالته مصادر حكومية رسمية رفيعة المستوى إن المملكة الأردنية الهاشمية تقف إلى جانب القضايا العربية خاصة الشقيقة المملكة العربية السعودية

وجددت المصادر فى تصريحات صحفية للصحف الأردنية تأكيد إدانة الأردن لما قامت به إيران خلال الأيام الماضية، خاصة ما تم أعقاب قيام السعودية بإعدام رجل الدين الشيعى نمر النمر مطلع الأسبوع الجارى من اعتداء على السفارة السعودية وقنصليتها فى إيران.

وشددت المصادر على ضرورة أن تحترم إيران البعثات الدبلوماسية وعدم التدخل فى شئون الدول الداخلية الأخرى بأى حال من الأحوال، مضيفة أن المملكة تنظر بعين الحرص والمتابعة لما يجرى فى المنطقة، وأنها حريصة على التعاون مع الدول العربية فى كل ما من شأنه الحفاظ على سيادتها مصانة، وأن الأردن يسخر نفسه لخدمة القضايا العربية.

>كما تناولت أخبار الأردن اليوم، إحباط الجيش الأردنى محاولة تسلل شخص يحمل الجنسية الأجنبية إلى إحدى الدول المجاورة، حسبما أفاد مصدر عسكرى مسئول بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وقال المصدر فى بيان اليوم الثلاثاء: "إن قوات حرس الحدود الأردنية ألقت القبض مساء أمس الاثنين على شخص يحمل جنسية أجنبية حاول اجتياز الحدود لإحدى الدول المجاورة وتم تحويله إلى الجهات المختصة".

كما رصدت أخبار الأردن اليوم، ما ذكره وزير السياحة والآثار الأردنى نايف الفايز، أن إقامة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما لكرة القدم فى الأردن، تعد فرصة استثمارية يجب استغلالها بالشكل الأمثل لترويج الأردن واستغلال الحدث سياحيا، حيث ستقام البطولة خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 21 أكتوبر المقبلين.