أخبار العراق اليوم.. حيدر العبادى: الطائفية لا تخدم إلا تنظيم داعش

تناولت أخبار العراق اليوم، تصريحات لرئيس الوزراء العراقى العبادى لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة بحكمة ومسئولية وعقلانية، وبما يحفظ أمن العراق واستقراره، كما ألقت أخبار العراق اليوم الضوء على تفجير عناصر داعش مستشفى الرمادى العام.

ودعا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى إلى مواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة بحكمة ومسئولية وعقلانية، بما يحفظ أمن العراق واستقراره ومصالحه العليا وسلامة ووحدة شعبه، وأكد العبادى - خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء العراقى الأسبوعية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم الثلاثاء - ضرورة تمسك جميع أبناء الشعب العراقى وقواه السياسية بوحدة الكلمة والصف ونبذ الفرقة والطائفية التى لا تخدم إلا تنظيم "داعش" الإرهابى وأذنابه.

كما فجرت مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى مستشفى الرمادى العام فى العراق.

ومن جانبه أدان الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية التفجيرات الإرهابية بمساجد عمار بن ياسر بمدينة الحلة والفتح فى قرية سنجار شمال الحلة ومسجد آخر فى الإسكندرية بالعراق، مشيرا إلى أن هذه التفجيرات الإرهابية عدوان على دور العبادة، ومحاولات يائسة للمساس بوحدة الشعب العراقى، وتهديد السلم الاجتماعى بين مكوناته، وخلق مزيد من الاضطرابات فى المنطقة.

وحث الأمين العام فى بيان له جميع القوى الوطنية العراقية والتيارات السياسية على التضامن ورص الصفوف فى مواجهة التنظيمات الإرهابية وأشكال التطرف، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أبنائه ومرافقه ودور عباداته.

كما نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 81 طلعة جوية ضد مواقع تنظيم (داعش) الإرهابى ولمساندة القوات البرية فى قواطع العمليات خلال 24 ساعة الماضية، وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، مساء الاثنين، أن طيران القوة الجوية العراقى نفذ 7 طلعات، كما نفذ طيران الجيش 26 طلعة.