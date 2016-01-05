الأمم المتحدة تؤكد ان الأسلحة الكيميائية السورية المعلنة "دمرت بنسبة 100%"

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة ان ترسانة الأسلحة الكيميائية التى أعلنتها سوريا فى 2013 تم تدميرها بالكامل، وذلك بعد عامين من أول عملية نقل لهذه الاسلحة خارج هذا البلد.

لكن المنظمة لا تزال قلقة جدا حيال الاتهامات باستخدام غازات الخردل والسارين والكلور خلال النزاع السورى المستمر منذ نحو خمسة اعوام.

وقال المتحدث باسم المنظمة المكلفة الاشراف على هذه العملية مالك الهى لوكالة فرانس برس ان الترسانة "دمرت بنسبة مئة فى المئة".

واكد المدير العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية احمد اوزمجو ان "هذا التدمير ينهى فصلا مهما فى التخلص من برنامج الاسلحة الكيميائية فى سوريا".

واضاف "نواصل العمل من اجل توضيح الاعلان السورى والرد على الاستخدام المستمر للاسلحة الكيميائية فى هذا البلد".

واوضحت المنظمة الاممية ان الكمية الاخيرة من الترسانة الكيميائية السورية دمرت فى ولاية تكساس الاميركية.

وتابعت ان "الحاجة الى ابتكار حل تقنى للتعامل مع (هذه الكمية) فى ظروف متدهورة وخطيرة اخرت العملية".

وبعد هجوم كيميائى اسفر عن مقتل المئات فى الغوطة الشرقية بشرق دمشق فى اب/اغسطس 2013، وافق النظام السورى على اعلان ترسانته الكيميائية فى اطار اتفاق اشرفت عليه منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

وتم ضبط ما مجموعه 1300 متر مكعب من الاسلحة الكيميائية فى سوريا، بينها غازا الخردل والسارين.

وتم تدمير قسم كبير من هذه الترسانة يتكون من غازى الخردل والسارين على متن سفينة اميركية قبل ان يتم تحويله الى نفايات تم التخلص منها لاحقا.

لكن المنظمة اكدت فى السادس من نوفمبر استخدام غاز الخردل فى سوريا فى اب/اغسطس وغاز الكلور فى اذار/مارس من دون ان تحدد الجهة المسؤولة عن ذلك.

كذلك، اورد تقرير نشر الاثنين ان اشخاصا فى سوريا قد يكونون تعرضوا لغاز السارين او "لمادة مشابهة".

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