تعرفى على أهم أعراض الحمل المبكرة.. أبرزها الغثيان وكثرة التبول

ظهور أعراض الحمل المبكرة من عدمه

التبول والغثيان أهم أعراض الحمل المبكرة

كثير من السيدات تطمحن فى اكتشاف حملهن مبكرا، وقبل إجراء التحليل المنزلى أو الدم للتأكد، وهناك بعض الأعراض المبكرة التى قد تعطى إشارة إلى إمكانية الحمل من عدمه.>الدكتورة هدى محمد، أخصائية النسا والتوليد، أكدت خلال حديثها أن بعض السيدات يعانين مبكرا من أعراض الحمل، وهى أعراض تختلف من سيدة إلى أخرى، ولكن نسبة كبيرة أيضا من السيدات لا تشعر بأية أعراض غريبة أو جديدة، أو تشعر بمجرد أعراض الدورة الشهرية العادية من ألم ظهر وانتفاخ بالثديين وآلام بالبطن والشعور باضطراب الشهية.>وأضحت الدكتورة هدى مجموعة من أهم الأعراض التى قد تظهر لدى بعض السيدات جلية، ولدى البعض الآخر لا تظهر إلا فى الشهور الأولى من الحمل وبعد اكتشافه بمدة، لذا لا يمكن الاعتماد عليها كعلامة مؤكدة ومنها:

- الإصابة بغثيان صباحى وألم بالمعدة واضطراب بها وهى أشيع الأعراض.

>- الإصابة بآلام الدورة الشهرية كألم البطن والظهر المعتادة، كذلك ألم بالثديين وانتفاخ بسيط.

>- تغير لون حلمة الثدى لدى بعض السيدات إلى اللون الغامق.

>- الشعور بالنعاس والرغبة فى النوم لساعات طويلة، مع الإجهاد وتكسير الجسم.

>- غياب الدورة لا شك أحد أهم العلامات، ولكن لا يمكن التأكد دون إجراء تحليل أو فحص بالسونار لدى المختص.

>- التبول الكثير من أكثر الأعراض شيوعا أيضا نتيجة تمدد الرحم والتغييرات التى تحدث به.

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