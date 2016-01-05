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حفني يفتتح أهداف الزمالك مع ميدو.. ويحقق رهان حازم إمام

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حفني يفتتح أهداف الزمالك مع ميدو.. ويحقق رهان حازم إمام حفني يفتتح أهداف الزمالك مع ميدو.. ويحقق رهان حازم إمام

افتتح أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك أهداف الفريق الأبيض مع المدير الفني الجديد أحمد حسام "ميدو".

واستلم حفني تمريرة من باسم مرسي في الدقيقة 14 ليسدد قذيفة يسارية في شباك الداخلية.

وحقق حفني رهان حازم إمام مدير الكرة الذي كان قد أكد في وقت سابق إذا ما درب الزمالك سيشرك أيمن حفني في العمق وليس على الطرفين.

ويلعب ميدو بحفني صانع ألعاب ومعه محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود كهربا في الجناحين.

وسجل حفني هدفه الثاني هذا الموسم مع الزمالك في الدوري المصري.

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