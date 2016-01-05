«الخارجية»: أمن «المملكة» جزء لا يتجزأ من أمن «مصر»

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري بمناسبة لقائه ليل الإثنين نظيره السعودي عادل الجبير، على هامش الإعداد لاجتماع مجلس التنسيق السعودي المصري في الرياض الثلاثاء، إن العلاقات المصرية السعودية”علاقة استراتيجية، وعلاقة إخاء ومصير مشترك، ونعمل بكل ما لدينا لتدعيم هذه العلاقة على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي” حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وبسؤاله عن الموقف المصري من إيران بعد إعلان طرد السفير الإيراني، وقطع العلاقات مع طهران، قال شكري: “اتخذنا قراراً بقطع العلاقات مع إيران منذ 27 عاماً، نظراً للأوضاع في ذلك الوقت، ونرى في هذا تدخل في الشأن الداخلي للمملكة، الأمر المرفوض الذي لا تُقره أي من القوانين والأعراف الدولية، و بالتالي نجد في القرار الذي اتخذته المملكة ما يُلبي سيادتها ويُلبي مصالحها، كما أكدنا في العديد من المرات أننا مع الموقف الثابت، الذي نعمل مع أشقائنا في المملكة وغيرها من دول الخليج على إقراره والتأكيد عليه في كل مناسبة، أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر، ونرى أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة”.