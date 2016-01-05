طرق طبيعية لعلاج التهاب البروستاتا أهمها عسل السدر والعرقسوس والبرتقال

التهاب البروستاتا من المشكلات الشائعة التى تصيب نسبة كبيرة من الذكور، وتعانى خلالها الغدة من الالتهاب الشديد، سواء المزمن أو الحاد وفى الغالب ما تتسبب عدوى فى الإصابة به، والأعراض حسب توضيح الدكتور أيمن محمد، أخصائى الأمراض التناسلية، تختلف من مريض إلى آخر، فعناك من يعانى الرغبة الدائمة فى التبول، أو فجأة يشعر المريض بأنه لابد وأن يتبول فى الحال، الشعور بألم أثناء ممارسة العلاقة الزوجية الحميمة، إضافة لشعور بآلام متكررة فى الخصية، مما يضر العملية والأداء الجنسى أيضا، وعلاجها. علاج التهاب البروستاتا الدوائى والعشبى

>وعلاج التهاب البروستاتا يعتمد على شقين، أولهما الشق الطبى الذى يسعى خلاله الطبيب إلى تحديد العلاج المناسب حسب كل حالة وحسب درجة الالتهاب وعادة ما تكون المضادات الحيوية سيدة الموقف، وشق آخر طبيعى أو عشبى يلجأ إليه البعض من خلال تناول بعض الأطعمة والمشروبات التى تساعد على التخلص تدريجيا من التهاب الغدة وعودتها إلى طبيعيتها. علاج التهاب البروستاتا بالأعشاب

>وأوضح أخصائى التناسلية، أن بعض الأغذية من شأنها علاج المشكلة - بجانب العلاج الدوائى - وتحت إشراف طبى من المعالج للحالة، حيث أكدت الدراسات والتجارب على مدى أهمية تناول عسل السدر المفيد فى تلك الحالة ويمكن إضافة بعض حبات الحبة السوداء لنتيجة جيدة، كذلك تناول البرتقال كثمرة أو كعصير، فهو يحتوى على كم هائل من فيتامين ج و كذلك فيتامين أ، وهى الهامة جدا لمقاومة الالتهاب، كذلك مشروب العرقسوس المفيد أو مضغ عروقه وهذا أفضل، إلا لمن يعانى ارتفاع فى ضغط الدم فعليه بالحذر.

شبكةعيونالإخبارية

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