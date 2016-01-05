نصائح لزيادة الوزن بالرياضة أهمها اعمل تمارين البطن والعب كمال الأجسام

ممارسة الرياضة تساعد على تحسين كل وظائف الجسم وعملياته الحيوية، بما فيها طبيعة التمثيل الغذائى، وعمليات الجهاز الهضمى، ويعتقد الكثيرون خطئا أنها تنقص الوزن فقط، وعلى العكس فإن ممارسة الرياضة بطرق معينة يمكنها أن تزيد الوزن بل إنها قد تصبح فى حالات معينة علاجًا للنحافة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الدكتور صابر الغرباوى، استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، أكد خلال حديثه أن مشكلة ضعف البنية بشكل عام ترتبط بالكثير من الأسباب منها الوراثية أو الخاصة بقدرة المعدة على الامتصاص أو بطبيعة الهضم والنشاط للإنسان النحيف. وتابع استشارى السمنة والنحافة موضحًا أن الكثير من الحلول بخلاف الغذائية يمكنها أن تصبح سبب فى زيادة الوزن والتخلص من ضعف البنية، فغالبا ما ينصح الأطباء بتناول الطعام الدسم والدهون وزيادة معدل السعرات الحرارية، وتناول مشروبات تساعد على زيادة الوزن مثل الحلبة والمغات ، وتناول أكثر من 5 وجبات وزيادة كمياتها.
>ولكن، وحسب توضيح دكتور صابر، فالبعض يجهل أهمية ودور الرياضة فى زيادة الوزن، وطبيعة بعض التمرينات وخاصة كمال الأجسام فى بناء العضلات وزيادة الكتلة العضلية بالجسم مما يبنى جسما مشدودا وقواما على أساس سليم، يكتسب الدهون رويدا، كما أنها مفيدة للنساء قبل الرجال، لأنها تزيد من كتلة الجسم، وتساعد على التخلص من انسداد الشهية، وتحسن الحالة النفسية، ويصبح الجسم أقوى وأغنى، ويكتسب الوزن بشكل منظم وأسرع، من خلال تمارين حمل الأثقال والحديد، وتدرج الأوزان، وهو ما يزيد من كمية الطعام الذى يتناوله الممارس لتلك الرياضة بشكل ملحوظ، كذلك ممارسة تمارين رياضية للبطن لتقويتها وتحسين وظائفها ووظائف المعدة.
طرق زيادة الوزن
>الدكتور صابر الغرباوى، استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، أكد خلال حديثه أن مشكلة ضعف البنية بشكل عام ترتبط بالكثير من الأسباب منها الوراثية أو الخاصة بقدرة المعدة على الامتصاص أو بطبيعة الهضم والنشاط للإنسان النحيف. وتابع استشارى السمنة والنحافة موضحًا أن الكثير من الحلول بخلاف الغذائية يمكنها أن تصبح سبب فى زيادة الوزن والتخلص من ضعف البنية، فغالبا ما ينصح الأطباء بتناول الطعام الدسم والدهون وزيادة معدل السعرات الحرارية، وتناول مشروبات تساعد على زيادة الوزن مثل الحلبة والمغات ، وتناول أكثر من 5 وجبات وزيادة كمياتها.
الرياضة وكمال الأجسام لزيادة الوزن
>ولكن، وحسب توضيح دكتور صابر، فالبعض يجهل أهمية ودور الرياضة فى زيادة الوزن، وطبيعة بعض التمرينات وخاصة كمال الأجسام فى بناء العضلات وزيادة الكتلة العضلية بالجسم مما يبنى جسما مشدودا وقواما على أساس سليم، يكتسب الدهون رويدا، كما أنها مفيدة للنساء قبل الرجال، لأنها تزيد من كتلة الجسم، وتساعد على التخلص من انسداد الشهية، وتحسن الحالة النفسية، ويصبح الجسم أقوى وأغنى، ويكتسب الوزن بشكل منظم وأسرع، من خلال تمارين حمل الأثقال والحديد، وتدرج الأوزان، وهو ما يزيد من كمية الطعام الذى يتناوله الممارس لتلك الرياضة بشكل ملحوظ، كذلك ممارسة تمارين رياضية للبطن لتقويتها وتحسين وظائفها ووظائف المعدة.