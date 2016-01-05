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رئيس قناة دريم يكشف لـ«ONA» موعد الانطلاقة الجديدة

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رئيس قناة دريم يكشف لـ«ONA» موعد الانطلاقة الجديدة رئيس قناة دريم يكشف لـ«ONA» موعد الانطلاقة الجديدة

 

دريم

كتبت: إنجي لطفي
> كشف دكتور محمد خضر رئيس قناة دريم في تصريح خاص لوكالة «ONA»، عن موعد الانطلاقة الجديدة للقناة وتغيير اللوجو، والتي ستبدأ يوم الجمعة المقبل 8 يناير، معربًا عن أمنيته في أن الانطلاقة الجديدة للقناة ستعيد شاشة دريم إلى المنافسة بشكل جديد.

وأضاف خضر لـ«ONA» أنه بعد انتهاء الاجتماع مع دكتور أحمد بهجت والانتهاء من الشكل الجديد للقناة، تم الاتفاق على بداية الانطلاقة سيكون يوم 8 يناير في تمام الساعة العاشرة مساءً، والذي سيتزامن مع توقيت عرض برنامج “كلام تاني”، والذي تقدمه الإعلامية رشا نبيل.

وتابع رئيس قناة دريم قائلًا:‘‘أن السبت سينطلق برنامج “صباح دريم” من تقديم الإعلاميتان منة فاروق من السبت إلى الثلاثاء، فيما تقدمه الإعلامية مها موسى من الأربعاء إلى الجمعة، كما سينطلق برنامج” الطبعة الأولى” من تقديم الإعلامي أحمد المسلماني، أما الإعلامي نشأت الديهي فسيقدم برنامج أسبوعي تحت عنوان “أول الاسبوع” وهو معني بشأن الصحافة العالمية وبرنامج”اتغير مع يمني” خاص بالموضة والطب، بينما ينطلق برنامج ” النص الحلو” البرنامج النسائي الأحد من تقديم نهلة وليلى ورشا مع الشيف أحمد المغازي، كما أن برنامج بالألوان الطبيعية سيخصص حلقة أسبوعية يوم الخميس لاستضافة فنان في لقاء لمدة ساعة.

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