أزمة «طب بنها».. رئيس الجامعة يقيل عميد الكلية لإجراء انتخابات مخالفة للقانون

أقال الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها، محمد الشافعي من منصب القائم بأعمال عميد كلية الطب، وكلف الدكتور هشام محمد محمد أبو العينين، بتولي المهمة لحين إجراء انتخابات عمادة الكلية، ويأتي ذلك بالمخالفة للقانون، عقب رفض مجلس الكلية بالاجماع للمرة الثالثة ، إجراء انتخابات العمادة .

ويأتي رفض مجلس الكلية، فتح باب الترشح للعمادة،على خلفية تشكيل لجنة لاختيار العميد منذ عام ونصف ورغم ترشيحها لأسماء 3 أساتذة لم يتم الأخذ بالترشيحات دون إبداء أي أسباب.

وأعلن أساتذة كلية الطب بجامعة بنها نيتهم التصعيد والقيام بوقفة احتجاجية وإبلاغ رئاسة الجمهورية والرقابة الإدارية ووزارة التعليم العالي بوقائع الخلاف بينهم ورئيس الجامعة.

كما أعد أساتذة كلية الطب مذكرة سيتم إرسالها إلى الرئاسة ، وتتهم المذكرة رئيس الجامعة محاولة الالتفاف على قانون الجامعة بفتح باب الترشيح للعمادة بطريقة غير قانونية.

وتقول المذكرة إن أساتذة الكلية حاولوا إقناع نائب رئيس الجامعة الذي حضر الاجتماع نائبًا عن رئيس الجامعة بخطأ هذه الإجراءات، فما كان من النائب إلا أن أقال القائم بإعمال العمادة لتشتعل الأزمة، فيما يسعى محافظ القليوبية الدكتور رضا فرحات إلى التوسط لنزع فتيل الأزمة، بعد إبلاغه بتطورات الخلاف.

وتضيف المذكرة أن رئيس جامعة بنها، انتهت فترة ولايته منذ شهر نوفمبر منذ العام الماضي 2015، ولم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بمد فترة ولايته حتى الآن، مما يؤكد عدم شرعية قراراته بإقالة عميد الكلية الحالي وتعيين آخر بدلًا منه.

وأصدر الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، اليوم الإثنين، قرارا برقم 1185 لسنة 2016، بتكليف الدكتور هشام محمد محمد أبو العينين أستاذ القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشرى ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، بالإشراف على كلية الطب البشرى ومنحه جميع إختصاصات العميد بالإضافة إلى عمله لحين صدور قرار آخر.

يأتى القرار تزامنا مع بدء التقدم لإنتخابات العمادة بالكلية والتى تشهد صراعا شرسا ويعد ابرز المتقدمين للمنصب هو الدكتور إبراهيم راجح وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة، ومستشار وزير التعليم العالى السابق للأنشطة الطلابية والمنسق العام للأنشطة الطلابية السابق بجامعة بنها ويشغل عددا من المناصب بالجامعة حاليا.