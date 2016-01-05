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وزير النقل يفتتح رصيف جديد في ميناء دمياط ورفع العلم على قاطرتين

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وزير النقل يفتتح رصيف جديد في ميناء دمياط ورفع العلم على قاطرتين وزير النقل يفتتح رصيف جديد في ميناء دمياط ورفع العلم على قاطرتين

الجيوشي يرفع العلم المصري على قاطرتين

افتتح الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، يرافقه الدكتور إسماعيل طه، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، رصيفًا جديدًا للخدمات البحرية بميناء دمياط، وقام برفع علم على قاطرتين جديدتين تم إضافتهما لأسطول الخدمات البحرية بالميناء.

وأكد اللواء بحري أيمن صالح، رئيس الهيئة، أن إضافة الرصيف الجديد يتطابق مع رؤية وزارة النقل للنهوض بالبنية الأساسية للمواني المصرية حتى تتلاءم وتتوافق مع التوسع الإستثماري المطلوب، وبهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء دمياط. وقال إن الرصيف الجديد يبلغ طوله 90 مترًا وبعمق 8 أمتار ومن المتوقع أن يحقق إيرادًا سنويًا قدره 3.5 مليون جنيهًا.

كما أضاف «صالح»، أن القاطرتين الجديدتين تم تصنيعهما لدى شركة التمساح إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وأن قوة الشد للقاطرة الواحدة تصل إلى 60 طن، وبأنها مجهزة لتقديم المعاونة للسفن فى أعمال القطر والدفع ومكافحة الحريق وحصر العطب.
> موضحًا أن تكلفتهما بلغت 108 مليون جنيهًا ومن المتوقع أن تحققا إيرادًا يصل إلى 7 مليون جنيه سنويًا.

 

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