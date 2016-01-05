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صور| محافظ قنا يهنيء الأقباط بعيد الميلاد المجيد

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صور| محافظ قنا يهنيء الأقباط بعيد الميلاد المجيد صور| محافظ قنا يهنيء الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قدم السيد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك أثناء  زيارته لمطرانية  نجع حمادى وإبراشية دشنا وكنيسة الشهيدة دميانه بنقادة، يرافقه اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، واللواء احمد عبدالستار، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، والعميد حازم حميده، رئيس فرع الأمن الوطني بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

 وأكد محافظ قنا علي سلامة وقوة النسيج الوطني المصري بين أبنائه من المصريين والذي سيظل متماسكًا مهما حدث، مشيرًا إلي اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعيًا الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد .

وقدم الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، والأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وتوابعها، والأنبا تكلا، أسقف دشنا، شكرهم وامتنانهم لزيارة محافظ قنا لمطرانيات المحافظة مما يعكس روح التسامح بين المسلمين والأقباط، كما يدل علي عمق العلاقات بين جميع أطياف أبناء المحافظة.

وأوضح مدير أمن قنا أنه تم رفع درجات الاستعداد الأمني لتأمين الكنائس بجميع أرجاء المحافظة وكذلك المتنزهات العامة أثناء احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد متمنيًا لهم قضاء عيد ميلاد سعيد .

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