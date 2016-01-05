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ضبط شبكة دعارة تركية في إمبابة

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ضبط شبكة دعارة تركية في إمبابة ضبط شبكة دعارة تركية في إمبابة

المتهمتان

قوات شرطة الأداب تمكنت من القبض على أكبر لممارسة أعمال الدعارة في منطقة امبابة بالقاهرة، حيث وردت معلومات للشرطة عن فتح بيوت دعارة في امبابة تقودها إمراة تركية، تجلب الزبائن للساقطات نظير دفع مبلغ مالي 1000 جينة مصري.

وتمكنت قوات شرطة مكافحة الأداب بالإشتراك مع قوات من مكافحة الإرهاب في القاهرة من القبض على سيدتين تحملن الجنسية التركية تمارسان الدعارة في أحد الشقق بمنطقة إمبابة مع المدعو ( محمد ، ع. م ) مصري الجنسية.

وأفادت تحريات المباحث أن كل الساقطات في هذه الشبكة، يحملن الجنسية التركية، وبعد عملية المداهمة التي قام بها قوات مكافحة الآداب، وجدوا 2000 دولار بما يوازي 15 ألف جنيه حصيلة العمل ليوم واحد.

وبعد ضبطهم تم ترحيلهم إلى نيابة الأداب لمباشرة التحقيقات الفورية وعرضهم على المحكمة في أسرع وقت.

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