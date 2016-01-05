غياب جميع نواب «الشعب» ببني سويف عدا نائب حزب النور عن جنازة شهيد «الأمن الوطني»

شيع أهالي مدينة بني سويف، جثمان شهيد الأمن الوطني، أمين الشرطة، دياب عبداللطيف، إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بقرية كوم أبوخلاد التابعة لمركز ناصر، وذلك في حضور اللواء محمود العشيري، مدير أمن بني سويف، واللواء خلف حسين، مدير إدارة البحث الجنائي، وبعض القيادات الأمنية، في غياب المهندس شريف حبيب، محافظ الإقليم، وجميع الأجهزة التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، على الرغم من علمهم، فيما حرص النائب عن حزب النور السلفي عبد الحكيم مسعود على الحضور، وتأدية صلاة الجنازة على روح الشهيد.

وكان هاجم مجهولين أمين الشرطة دياب عبداللطيف أمام مركز شباب العبور بالقرب من حي الزهور أقصى شمال المدينة، وبإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية، استقرت 14 طلقة منها فى جسده، أسفرت عن مصرعه قبل دخول غرفة عمليات مستشفى بني سويف العام.