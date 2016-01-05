أخبار عاجلة

«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أمريكي يدخل «جينيس» بـ1497 بطاقة ائتمان

Google+ Print
أمريكي يدخل «جينيس» بـ1497 بطاقة ائتمان أمريكي يدخل «جينيس» بـ1497 بطاقة ائتمان

أمريكي يدخل «جينيس» بـ1497 بطاقة ائتمان

كشف رجل أمريكي عن رحلته لدخول سجل جينيس للأرقام القياسية، بأكبر عدد من بطاقات الائتمان في العامل، والتي وصل عددها إلى 1497 بطاقة.

ويقول وولتر كافاناغ الذي يحمل الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من بطاقات الائتمان، وأكبر محفظة في العالم، إنه بدأ هذا التحدي بعد رهان مع أحد الأصدقاء، وهو في العادة لا يحمل جميع البطاقات التي يمتلكها.

وعلى الرغم من أن كافاناغ يملك محفظة يصل طولها إلى 250 قدماً، وتزن حوالي 18 كغم، إلا أنه لا يحمل سوى 800 بطاقة بداخلها، في حين يفضل الاحتفاظ بباقي البطاقات في صندوق الأمانات، بحسب صحيفة تيليغراف البريطانية.

ويحمل كافاناغ في سجل غينيس للأرقام القياسية العالمية لقب “مستر بلاستيك فانتاستيك”، والذي حصل عليه للمرة الأولى عام 1971، ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن أحد من تحطيم أرقامه القياسية.

وبدأت القصة في الستينات من القرن الماضي، عندما تراهن كافاناغ مع صديق له على من يستطيع أن يجمع أكبر عدد من بطاقات الائتمان، والفائز يحصل في نهاية العام على عشاء مجاني.

وتمكن كافاناغ من جمع 143 بطاقة ائتمان، مقابل 138 بطاقة لصديقه، مما جعله يكسب الرهان، الذي شكل نقطة فارقة في حياته، حيث وصلت قيمة هذه البطاقات في الوقت الحالي إلى حوالي 1.7 مليون دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا