أمريكي يدخل «جينيس» بـ1497 بطاقة ائتمان

كشف رجل أمريكي عن رحلته لدخول سجل جينيس للأرقام القياسية، بأكبر عدد من بطاقات الائتمان في العامل، والتي وصل عددها إلى 1497 بطاقة.

ويقول وولتر كافاناغ الذي يحمل الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من بطاقات الائتمان، وأكبر محفظة في العالم، إنه بدأ هذا التحدي بعد رهان مع أحد الأصدقاء، وهو في العادة لا يحمل جميع البطاقات التي يمتلكها.

وعلى الرغم من أن كافاناغ يملك محفظة يصل طولها إلى 250 قدماً، وتزن حوالي 18 كغم، إلا أنه لا يحمل سوى 800 بطاقة بداخلها، في حين يفضل الاحتفاظ بباقي البطاقات في صندوق الأمانات، بحسب صحيفة تيليغراف البريطانية.

ويحمل كافاناغ في سجل غينيس للأرقام القياسية العالمية لقب “مستر بلاستيك فانتاستيك”، والذي حصل عليه للمرة الأولى عام 1971، ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن أحد من تحطيم أرقامه القياسية.

وبدأت القصة في الستينات من القرن الماضي، عندما تراهن كافاناغ مع صديق له على من يستطيع أن يجمع أكبر عدد من بطاقات الائتمان، والفائز يحصل في نهاية العام على عشاء مجاني.

وتمكن كافاناغ من جمع 143 بطاقة ائتمان، مقابل 138 بطاقة لصديقه، مما جعله يكسب الرهان، الذي شكل نقطة فارقة في حياته، حيث وصلت قيمة هذه البطاقات في الوقت الحالي إلى حوالي 1.7 مليون دولار.