صورة في الجول – فريق الأسبوع الـ12.. جولة التعادلات والدقائق الأخيرة

انتهت مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري والتي اتسمت بالتعادلات الكثيرة والفوز في الدقائق الأخيرة وتألق العديد من لاعبين ليسوا من قطبي الكرة المصرية.

وشهدت الجولة أولى التعادلات يوم السبت في مباراة جمعت بين الداخلية والمصري والتي انتهت بهدف لكل فريق، وفي اليوم نفسه تعادل الزمالك أمام مصر للمقاصة في مباراة مثيرة بهدفين لكل فريق.

وكسر أسوان يوم الأحد سلسلة التعادلات أمام وادي دجلة بعد أن فاز الأول في الدقيقة 94 من عمر اللقاء، لكن لم يدم الأمر طويلا حيث تعادل في اليوم ذاته كلا من حرس الحدود وغزل المحلة بنتيجة 2-2 والإسماعيلي أمام الشرطة بنفس النتيجة.

وفي ختام يوم الأحد فاز الأهلي على مضيفه الإنتاج الحربي بهدف قاتل سجله عماد متعب في الدقيقة 96 من عمر اللقاء.

واختتمت مباريات الجولة يوم الأثنين بمباراة الاتحاد السكندري أمام إنبي والتي استطاع يوسف أوباما أن يسجل هدف فوز سيد البلد في الدقيقة الأخيرة.

وتعادل طلائع الجيش سلبيا أمام بتروجبت، وتعادل المقاولون أمام سموحة بهدف لكل فريق.

ويستعرض FilGoal.com أفضل اللاعبين في الجولة الـ12 من الدوري المصري: