مندوب من مارسيليا في مباراة الزمالك والداخلية من أجل مصطفى فتحي

يحضر مندوب من نادي مارسيليا الفرنسي في مدرجات ملعب بتروسبورت خلال مباراة الزمالك والداخلية لمتابعة مصطفى فتحي جناح الأبيض يوم الثلاثاء.

ويواجه الزمالك الداخلية في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ولا يشارك فتحي أساسيا في أول تشكيلات أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك.

وفضل ميدو وجود كهربا وأيمن حفني وشيكابالا خلف باسم مرسي في حين أبقى فتحي على دكة البدلاء.

وسجل فتحي 3 أهداف في الدوري هذا الموسم رغم مشاركته كبديل.

ويحتل مارسيليا – ثاني أكثر فريق متوج في فرنسا – المركز العاشر في الدوري بـ25 نقطة.