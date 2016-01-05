أخبار عاجلة

«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة فوه تجدد حبس اثنين من مسئولى مجلس المدينة 15 يومًا

Google+ Print
نيابة فوه تجدد حبس اثنين من مسئولى مجلس المدينة 15 يومًا نيابة فوه تجدد حبس اثنين من مسئولى مجلس المدينة 15 يومًا
قرر المستشار محمد غزالة، رئيس نيابة فوه، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، تجديد حبس اثنين من موظفى الوحدة المحلية 15 يوما، بتهمة الإضرار العمدى التى راح ضحيتها 15 فى حادث قارب سنديون التابع لمركز فوه.

كانت النيابة قد قررت حبس كل من "محمد.ا" مدير الإدارة الهندسية بمدينة فوه، ورئيس مكتب الملاحة سابقا، و"كمال.ا" مسئول التراخيص بالوحدة المحلية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل 3 كانوا محتجزين على ذمة التحريات فى حادث غرق معدية سنديون.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم الإضرار العمدى لمصلحة الجهة العاملين بها، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القارب المخالف الذى قام بتحميل حمولة أكثر من المقررة له؛ ما أسفر عن مقتل 15، وإصابة 3 من قريتى سنديون التابعة لمركز فوه بكفر الشيخ وديروط التابعة لمركز المحمودية بالبحيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365