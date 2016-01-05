نيابة فوه تجدد حبس اثنين من مسئولى مجلس المدينة 15 يومًا

قرر المستشار محمد غزالة، رئيس نيابة فوه، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، تجديد حبس اثنين من موظفى الوحدة المحلية 15 يوما، بتهمة الإضرار العمدى التى راح ضحيتها 15 فى حادث قارب سنديون التابع لمركز فوه.

كانت النيابة قد قررت حبس كل من "محمد.ا" مدير الإدارة الهندسية بمدينة فوه، ورئيس مكتب الملاحة سابقا، و"كمال.ا" مسئول التراخيص بالوحدة المحلية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل 3 كانوا محتجزين على ذمة التحريات فى حادث غرق معدية سنديون.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم الإضرار العمدى لمصلحة الجهة العاملين بها، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القارب المخالف الذى قام بتحميل حمولة أكثر من المقررة له؛ ما أسفر عن مقتل 15، وإصابة 3 من قريتى سنديون التابعة لمركز فوه بكفر الشيخ وديروط التابعة لمركز المحمودية بالبحيرة.