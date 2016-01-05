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تأجيل محاكمة محافظ المنيا الأسبق و24 آخرين لـ3 أبريل المقبل بتهمة تعذيب عضوى تمرد

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تأجيل محاكمة محافظ المنيا الأسبق و24 آخرين لـ3 أبريل المقبل بتهمة تعذيب عضوى تمرد تأجيل محاكمة محافظ المنيا الأسبق و24 آخرين لـ3 أبريل المقبل بتهمة تعذيب عضوى تمرد
أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب رئيس الدائرة الخامسة، محاكمة محافظ المنيا الأسبق الدكتور مصطفى عيسى، وعدد من النواب السابقين عن حزب الحرية والعدالة المنحل، وآخرين بتهمة احتجاز ناشطين بحركة تمرد، والتعدى عليهما داخل الحزب فى شهر يوليو 2013، إلى جلسة 3 أبريل المقبل للادعاء بالحق المدنى للمتهمين.

ويحاكم 25 متهمًا من بينهم "ممدوح مبروك عبد الوهاب" مدير المكتب الإدارى لجماعة الإخوان، والدكتور ضياء المغازى أمين حزب الحرية والعدالة بالمنيا السابق، والدكتور على عمران، وحسين سلطان، وحمدى على سابق، النائبين السابقين بمجلس الشعب المنحل وآخرين.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 27 من شهر يونيو عام 2013، بقيام المتهمين حسب قرار الإحالة باحتجاز كل من: محمد مختار وأشرف سيد، عضوى حركة تمرد بالمنيا، والتعدى عليهما داخل حزب الحرية والعدالة.

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