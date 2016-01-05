ضبط عاطلين أثناء محاولتهما سرقة طالبين بالإسكندرية

تمكن النقيب على محمود زلهف، ضابط بقسم مكافحة جرائم الآداب العامة المعين خدمة مرور قطاع بدائرة قسم أول الرمل، من ضبط كل من "نادر.ن" 19 سنة، و"مازن.م" 16 سنة عاطلين مقيمان دائرة قسم ثان الرمل، بحوزة الأول سلاح أبيض "سكين كبير الحجم"، أثناء شروعهما فى سرقة 2 هاتف محمول خاصين بكل من "فارس أحمد" 16 سنة طالب، و"عبد السلام.م" 16 سنة طالب مقيمان بدائرة قسم ثان الرمل، تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول الرمل، وجارى العرض على النيابة.