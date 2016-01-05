حبس تاجر مخدارت سقط وبحوزته 45 طربة حشيش و86 ألف جنيه بالعياط

أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار إسلام حسانين وكيل أول النيابة وسكرتارية محمد أبو الوفا، بحبس "م.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزته وعرضها على المعمل الجنائى لفحصها.

كانت معلومات وردت لمباحث قسم العياط، يفيد بقيام تاجر مخدرات بإحضار كمية كبيرة من المخدرات، وعزمه ترويجها فى أعياد الميلاد بمراكز جنوب الجيزة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته 45 فرش حشيش و86 ألف جنيه وهاتف محمول.

اعترف المتهم أمام اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، بنيته بترويج المخدرات على بعض التجار الصغار بمنطقة العياط والبدرشين والحوا مدية والصف وأن المبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف لترويج الحشيش على عملائه، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.