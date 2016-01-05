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صور| وزير الري يتفقد متحف النيل بأسوان ويؤكد افتتاحه الأحد القادم‎

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صور| وزير الري يتفقد متحف النيل بأسوان ويؤكد افتتاحه الأحد القادم‎ صور| وزير الري يتفقد متحف النيل بأسوان ويؤكد افتتاحه الأحد القادم‎

تفقد اليوم  وزير الري والموارد المائية، الدكتور حسام مغازي، متحف النيل للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات بالمتحف  تمهيدًا لافتتاحه الأسبوع القادم، ورافق وزير الري في جولته قيادات وزارة الري  ومدير أمن أسوان، اللواء عمر ناصر، لمناقشة الاستعدادات الأمنية والتأمين اللازمة أثناء الاحتفالات بافتتاح المتحف.

ومن جانبه قال الدكتور حسام المغازي إن زيارته لمتحف النيل، اليوم الثلاثاء، بهدف تفقد اللمسات النهائية للمتحف، والتي من المقرر أن يفتتح يوم 10 يناير القادم بحضور رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء والسفراء وضيوف دول حوض النيل، موضحًا أن متحف النيل رحلة أستمرت نحو 11 عامًا، منذ وضع حجر الأساس في عام 2004 وحتى اليوم، ويتزامن افتتاحه مع الاحتفال بعيد أسوان القومي، موضحًا أنه من المقرر أن يتم وضع المتحف في الخريطة السياحية بأسوان ليستمتع بزيارته جميع زوار المحافظة.

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