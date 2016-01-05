مؤتمر زيدان – عن كيف يواجه إحباط جاريث بيل.. وسياسته مع ريال مدريد

عقد المدرب الجديد لريال مدريد زين الدين زيدان مؤتمرا صحفيا أوضح من خلاله سياسته خلال الفترة الحالية، وعن مستقبل جاريث بيل مع النادي الملكي.

وصرح الأسطورة الفرنسية"سوف أحاول وأساهم بلمستي الخاصة، سوف أحاول وأتابع مباراتي كمدرب، لكن سأتأكد من أن اللاعبين سيمرحون على الملعب ويلعبون بطريقة جيدة، ربما بنفس الطريقة التي لعبوا بها مع رافائيل بينيتث، وهذا ما سوف أفعله يوما بعد يوم".

وأضاف أسطورة ريال مدريد"إنها مرحلة جديدة لي، دور جديد، لكن على الرغم من هذا لدي وقت للعمل على ذلك، سوف يكون تحديا لي، تحد أنا حريص على قبوله".

وتطرق المدرب الفرنسي للحديث عن لاعب الفريق جاريث بيل" جاريث كان محبطا لرحيل بينيتث، لأنه كان مدربا مهما له، لكن سوف أعامله بنفس الطريقة التي عامله رافا بها، هو لاعب مهم للفريق للغاية، هو ظاهرة، وسوف أعتني به وأدعمه بالطريقة التي يحتاجها".

الجدير بالذكر أنه انتشرت عدد من التقارير تشير إلى أن النجم الويلزي جاريث بيل شعر بالإحباط من رحيل رافا وذلك بعد تقديمه بداية جيدة مع المدرب الإسباني بمشاركته في 13 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 7.