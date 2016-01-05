غدًا.. بدء القرعة العلنية للمرحلة الثانية لوحدات الإسكان المتوسط «دار مصر»

تبدأ غدًا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الاسكان، بالتعاون مع بنك التعمير والاسكان، إجراء القرعة العلنية اليدوية للحاجزين لوحدات الإسكان المتوسط «دار مصر» بالمرحلة الثانية، التي تم طرحها خلال الفترة من 11/10/2015 وحتى 5/11/2015، حيث سيتم إجراء القرعة فى المدن تباعًا إبتداء من غد الأربعاء الموافق وحتى الخميس 26 يناير.

وأكد المهندس خالد محمود عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه سيتم إجراء القرعة لجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1 الحي المتميز على الطريق الدولي الساحلي مباشرة جنوبًا بمدينة دمياط الجديدة، غدًا الأربعاء، وذلك بصالة أكتوبر الرياضية خلف النادي المصري ببورسعيد، ولجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1 الحي السكني الثالث بالمجتمع المحلي الخامس بمدينة برج العرب الجديدة، يوم السبت المقبل، وذلك بمقر جهاز مدينة برج العرب الجديدة، وأيضًا سيتم إجراء القرعة في نفس اليوم لجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1 الحي المتميز شرق المدينة بمدينة المنيا الجديدة، وذلك بمقر جهاز مدينة المنيا الجديدة.

وأضاف «عباس»، أنه سيتم إجراء القرعة يوم الأحد المقبل، لجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1 جنوب طريق الواحات خلف مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، وأيضًا لجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1، في المنطقة السكنية 17 بمدينة السادات.

وأشار مساعد وزير الإسكان، إلى أنه سيتم يوم الإثنين 11/1/2016، إجراء القرعة لجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1، في منطقة الخدمات الإقليمية الأولى، ولمنطقة 2، في مركز الحي الثاني عشر، بمدينة الشيخ زايد، إضافة إلى إجراء القرعة لجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1 الحي المتميز شمالًا بمدينة بدر.

وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه سيتم إجراء القرعة يوم الثلاثاء 12/1/2016، لجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1 شمال مركز المدينة 2 أمام نادى جرين هيلز بمدينة الشروق، ولجميع الأدوار والمساحات بنماذج B بالمنطقة 1، فى الامتداد الشمالى للمدينة، بمدينة 15 مايو، مشيراً إلى أنه سيتم يوم الأربعاء 13/1/2016، إجراء القرعة لجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1 شرق منطقة مركز المال والأعمال، ومنطقة 2 غرب منطقة مركز المال والأعمال، ومنطقة 3 بجوار مركز المدينة شرقاً أمام المعهد التكنولوجى، بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى يوم الخميس 14/1/2016، حيث سيتم إجراء القرعة لجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1 شمال الحى التاسع وجنوب المنطقة الترفيهية، بمدينة العبور.

وقال المهندس خالد محمود عباس: سيتم إجراء قرعة لوحدات المنطقة 1 الأندلس، بمدينة القاهرة الجديدة كالتالي: يوم الأربعاء 20 يناير،، وحدات نموذج A (أرضي – أخير)، ووحدات نموذج B أرضي (100م – 130م)، ووحدات الدور الأخير (130م)، ويوم الخميس 21/1/2016، 467 وحدة بالدور الأرضي نموذج B (150م)، و386 وحدة بالدور الأخير نموذج B (140م).

وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن مكان إجراء القرعة لمدن 6 أكتوبر، والسادات، والشيخ زايد، وبدر، والشروق، و15 مايو، والعاشر من رمضان، والعبور والقاهرة الجديدة، باستاد المقاولون العرب.

وأوضح المهندس خالد محمود عباس، أن على الراغبين في الحضور التواجد بمكان إجراء القرعة من الساعة 9 وحتى 11 صباحًا، موضحًا أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز بحضور القرعة العلنية، وسيتم غلق الأبواب في الساعة 11 صباحًا للبدء في إجراءات القرعة العلنية، مؤكدًا أنه تم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من الدخول في هذه القرعة.

وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية إلى أنه سيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg، وبنك التعمير والإسكان www.hdb-egy.com، وكذلك كشوف نتيجة القرعة بكل من جهاز المدينة المختص وفرع البنك بالمدينة، مضيفًا أنه في حالة رغبة الحاجز في استرداد المقدم مضافًا إليه العائد فيمكنه التقدم لأي فرع من فروع البنك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2/2/2016 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 حتى الساعة 5 مساءً.

وأكد المهندس خالد محمود عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه سيتم إجراء القرعة بمدينة القاهرة الجديدة على الوحدات المتبقية بعد استيعاب كافة الحاجزين غير الفائزين من المرحلة الأولى طبقًا لما جاء بكراسة الشروط.

وأعلن المهندس محمد الألفي، العضو المنتدب للشئون الهندسية والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، أن الحاجزين الذين سبق لهم سداد مبلغ جدية الحجز بالقرعة المعلن عنها خلال الفترة من 11/10/2015 إلى 5/11/2015، وتنطبق عليهم شروط الحجز، ولم يحصلوا على الوحدة السكنية عند إجراء القرعة، ولم يقوموا بسحب مقدمات الحجز، يسمح لهم بالتقدم للحجز بالقرعات القادمة التي سيتم الإعلان عنها تباعًا، ويمكنهم فتح حساب خاص تحت مسمى “الحساب المميز لحجز وحدات القرعة”، وذلك لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده.

وقال المهندس محمد الألفي: ‘‘إن العملاء الذين سيقومون بفتح “الحساب المميز لحجز أراضى القرعة” يمكنهم التمتع بالعديد من المميزات وتشمل : الحصول على عائد مميز على مبلغ جدية الحجز طبقا لمدة الإيداع، وأيضا يمكنهم الحصول على كراسة الشروط بدون مقابل، كما يحق لهم التقدم بالحجز لوحدات بذات المدينة السابق التقدم لها إذا كانت متاحة بالقرعة القادمة، كذلك يمكنهم التقدم بالحجز لوحدات بأى مدينة أخرى بالمدن المتاحة بالقرعة الجديدة، إذا انطبقت عليهم شروط التقدم لتلك المدينة الجديدة’’ ، مضيفًا أنه يتم التقدم للحجز خلال ساعات العمل الرسمية للبنك بشرط وجود كامل مبلغ جدية الحجز وعدم السحب منه ويستكمل فى حالة زيادة مقدم الحجز الجديد، مشيرًا إلى أنه يرجى التقدم لفروع البنك التى تم فيها سداد مبلغ جدية الحجز، أيام العمل الرسمية، وذلك للتوقيع على الإقرار والنموذج المعد لذلك، وفتح حساب مميز لتحويل مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر.

> 5 يناير 2016.