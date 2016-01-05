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«الشرطة الإسرائلية» تعتقل والد منفذ عملية تل أبيب بعد الفشل في الإمساك به

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«الشرطة الإسرائلية» تعتقل والد منفذ عملية تل أبيب بعد الفشل في الإمساك به «الشرطة الإسرائلية» تعتقل والد منفذ عملية تل أبيب بعد الفشل في الإمساك به

أرشيفية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، والد منفذ عملية تل أبيب الذي لا يزال مختفياً يعد قتله ثلاثة إسرائيليين يوم الجمعة الماضية.

ونقلت وكالة (معا) الفلسطينية، عن مصادر في الشرطة أن والد “نشأت ملحم”، اعتقل الليلة الماضية وسيعرض اليوم أمام المحكمة لتمديد اعتقاله، علماً أن الشرطة سبق وأن اعتلقت شقيقي منفذ العملية.

ولا تزال الشرطة الإسرائيلية تبحث لليوم الخامس على التوالي عن المواطن العربي نشأت ملحم، المتهم بإطلاق النار في تل أبيب، وقتل مُواطنين إسرائيليين، وجرح سبعة، وكشف تقرير سابق أن الشرطة وجهاز الأمن العام شاباك، لا يملكان أي خيط يمكنه أن يدل على مكانه، علماً أن الجهات الأمنية تفترض أنه يحتفظ بسلاح، وأنه يمكنه إصابة آخرين، أو احتجازهم رهائن.

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