لأول مرة في تاريخها.. 4 سيدات في الهيكل التنظيمي لمنظمة التعاون الإسلامي

قررت أمانة منظمة التعاون الإسلامي، تعيين 4 نساء، في خطوة تعدالأولى لدخول المرأة العربية للهيكل التنظيمي عبر 3 إدارات حساسة في المنظمة، وذلك لأول مرة في تاريخ المنظمة من تأسيسها منذ 47 عامًا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن ‘‘ 4 سيدات تبوأن مناصب قيادية لأول مرة في تاريخ المنظمة الذي يناهز الـ47 عامًا منذ تأسيسها عام 1969، وتعد أكبر منظمة دولية في العالم بعد الأمم المتحدة إذ تضم في عضويتها 57 دولة’’، حسبما أفاد موقع قناة الإخبارية السعودية.

وأشارت المنظمة، إلى أن السيدات جميعهن من دول عربية، تتصدرها موريتانيا والجزائر واليمن والسعودية، ويعملن في إدارات الشؤون الثقافية والاجتماعية والإعلام والمرأة والأسرة، وإدارة الشؤون السياسية، لافتة إلى أن عدد النساء العاملات في مقر الأمانة للمنظمة بلغ 12 موظفة ، الخطوة تلك لهدف بتمكين المرأة في الدول الأعضاء.

وقالت مها عقيل، مدير الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، إنها تسعى من خلال منصبها إلى إبراز جهود المنظمة في جملة من القضايا تتصدرها قضية فلسطين وقضية الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء وقضية الإسلاموفوبيا في الغرب والصراع المذهبي ومكافحة التطرف والإرهاب.