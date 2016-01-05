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صور| شروخ بجدران عمارة بـ«الإسكندرية» يصيب السكان بالرعب

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شروخ بجدران عمارة بـ«الإسكندرية» يصيب السكان بالرعب

شروخ بجدران عمارة بـ«الإسكندرية» يصيب السكان بالرعب

نشرت صفحة «مباشر من الإسكندرية»، صورًا لعمارة سكنية بها تشققات وشروخ بجدران داخلية، مشيرة إلى أن تلك العمارة تقع أمام كوبرى عبور السيارات أمام شارع نادى سموحة.

وأصابت هذه الشروخ سكان المنطقة بالخوف والقلق، خاصة أن العمارة لم يمض على بنائها أكثر من عام حسب ما أفاد به أحد سكان العمارة في تعليق له .

وتهالت التعلثيقات المنتقضة لبناء تلك العمارة ـ وقالت إحدى المشاركات بالتعليق، إنها تقدمت بالعديد من الشكاوى للمسئولين بالمحافظة، عن وجود هذا الشق الذي ظهر على جدران العمارة الداخلية، فضلا عن ظهور شقوق طولية في واجهة العمارة أيضًا، بشكل أصاب السكان بالخوف والقلق.

شروخ بجدران عمارة بـ«الإسكندرية» يصيب السكان بالرعب

شروخ بجدران عمارة بـ«الإسكندرية» يصيب السكان بالرعب

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