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بالصور.. وزير خارجية اليمن الأسبق يزور مؤسسة "اليوم السابع"

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بالصور.. وزير خارجية اليمن الأسبق يزور مؤسسة "اليوم السابع" بالصور.. وزير خارجية اليمن الأسبق يزور مؤسسة "اليوم السابع"
زار الدكتور أبو بكر القربى الأمين المساعد لحزب المؤتمر اليمنى، وزير الخارجية الأسبق، مقر مؤسسة "اليوم السابع".

واصطحبه خلال الزيارة كل من يوسف أيوب، نائب رئيس التحرير، والزميل مصطفى عنبر، بقسم الشؤون العربية والدولية بالجريدة،، فى جولة داخل اليوم السابع، للتعرف على أقسامها التحريرية والفنية ودورة العمل اليومية بالموقع الإلكترونى والجريدة المطبوعة.

وتفقد الدكتور القربى صالة التحرير الرئيسية باليوم السابع، بالإضافة إلى المواقع المتخصصة "برلمانى" و" 7" و"فوتو 7" و"كايرو دار" و"كايرو بوست".

من جانبه عبر الدكتور القربى عن سعادته بزيارة مؤسسة اليوم السابع، للتعرف على تجربة اليوم السابع الرائدة عربيا وتميزها فى المحتوى والجوانب الفنية، مشيدا بما وصلت إليه من تطور على كل المستويات الإعلامية والفنية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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