صور| محافظ سوهاج يكرم مكتشفت مادة التحنيط البيولوجي للكائنات الحية

كرم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أروى محمد محمود شعبان، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي في مدرسة الإعدادية الحديثة بنات في سوهاج على حصولها على براءة اختراع مادة التحنيط البيولوجي للكائنات الحية، والتى كان يستخدمها القدماء المصريين في تحنيط موتاهم.

وقرر المحافظ منح الطالبة مكافأة مالية 5 ألاف جنيه مع تدبير كل احتياجاتها لاستكمال أي أختراعات جديدة لها خلال المرحلة المقبلة.

قالت «أروى»، إنها تعمل على إنجاز المشروع منذ عامين وأن المحافظ زلل لها بعض المشكلات التي واجهتا خلال المرحلة الاخيرة خاصة بالمركز الاستكشافي للعلوم، وطالبت الدولة بالدعم لها ولزملائها من المخترعين والمكتشفين بالمحافظة.

وتمكنت «أروى» من الحصول على براءة الاختراع بعد نجاح التجربة في تحنيط عدد كبير من الحيوانات والطيور إلى أن أنتهت تجربتها بتحنيط أرنب، وحصلت بعد ذلك على براءة الاختراع.