انفجار بخط الصرف الرئيسي بمحطة الكرور بأسوان.. وإحالة المقصرين للنيابة

وقع انفجار في خط الصرف الرئيسي بالمحطة 11 بمنطقة الكرور، صباح اليوم الثلاثاء، مما آدى إلى محاصرة مياه الصرف لمنازل الأهالي وتسربها بعض المنازل، كما تم قطع مياه الشرب عن المنطقة بأكملها لحين اصلاح الكسر.وانتقل اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، لموقع المحطة وقرر إحالة المتسببين والمقصرين للنيابة العامة، بناءً على تقرير اللجنة من كلية الهندسة بجامعة أسوان.

ووصل لموقع المحطة أيضًا فور حدوث العطل فريق عمل ضم الأجهزة التنفيذية، منهم السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ورئيس مدينة أسوان ومسئولي المقاولون العرب والهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووجه محافظ أسوان بتشكيل لجنة محايدة من كلية الهندسة بجامعة أسوان لمعاينة المحطة ووضع تقرير فني لتحديد الأسباب التي أدت لذلك مع وضع الحلول الدائمة لعدم تكرار ذلك مستقبليًا حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات لأهالي منطقة الكرور وخاصة أن محطة رفع الصرف الصحي رقم 11 تعمل بطاقة 400 لتر/ ثانية، ومرتبطة بخط الطرد الرئيسي بقطر 600 ملي والممتد حتى محطة رقم 13 بالشلال بطول 3610 متر.

وكلف «حجازي»، مدير عام التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة ميدانية لتحديد خسائر المنازل المتضررة بسبب تسرب مياه الصرف الصحي لصرف التعويضات المناسبة للمتضررين سواء كانت مالية أو عينية.