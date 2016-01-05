شركة صينية تلزم الموظفات بالحصول على إذن قبل الحمل بـ«عام»

قررت شركة صينية أن تلزم الموظفات بتقديم طلب خطي للحصول على إذن قبل عام من الحمل، وذلك في محاولة للتعامل مع الاندفاع المتوقع للحصول على إجازة أمومة، في أعقاب تطبيق سياسة الطفلين في الصين.

وقالت الشركة التي تتخذ من مقاطعة جيلين شمال شرق الصين مقراً لها إنها تأمل في أن تمنع حدوث عجز في أعداد الموظفين، وذلك عن طريق إنشاء جدول زمني للموظفات الراغبات بالحمل والولادة. كما عدلت الشركة سياسة التوظيف لديها لتتناسب مع القوانين الجديدة.

وقالت إحدى الموظفات اللواتي تقدمن بطلب للحصول على إذن للحمل، إن مدير الموارد البشرية أخبرها أن الشركة لا تملك أي خيار آخر بحسب ما نقلت صحيفة غلوبال تايمز.

وعلى الرغم من أن التقرير الصادر مؤخراً عن الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية لا يتوقع ارتفاعاً كبيراً بأعداد المواليد في الصين، بعد دخول قانون الطفلين حيز لتنفيذ اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) الجاري، إلا أن الاستعدادت في العديد من الشركات والمستشفيات لا تزال تجري على قدم وساق لاستقبال أعداد كبيرة من الأطفال في العام القادم بحسب التقويم الصيني والذي يحمل اسم عام القرد.